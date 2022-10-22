Нацбанк за неделю снизил продажу валюты до $569 миллионов

В течение недели с 17 по 21 октября 2022 года Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском рынке до $569,2 млн по сравнению с $604 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Фото: wikipedia.org

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Подробности

НБУ купил $7,2 млн, а продал $576,4 млн по сравнению с $613,7 млн неделей ранее.

С начала года Нацбанк:

купил на межбанке $3,1 млрд и 111 млн евро,

продал $21,28 млрд и 1,79 млрд евро.

В том числе с начала полномасштабной войны покупка валюты достигла $2,49 млрд. и 111 млн. евро, а продажа — $18,5 млрд. и 1,79 млрд. евро.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин