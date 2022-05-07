Топливо снова подорожало. Какие цены предлагают АЗС
В четверг, 5 мая, Минэкономики повысило средние расчеты для топлива. В ответ на это розничные сети АЗС откорректировали свои цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, пишет enkorr.
фото: focus.ua
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Как изменились цены
На WOG и ОККО бензины марок «А-95» и «А-95+» подорожали на 1,64−1,72 коп./л — до 37,69−39,57 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л — до 42,63 грн/л.
На столько же подорожало топливо в консолидированной сети «Привата».
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG и другие.
Изменение розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 мая, грн/л
|
Компания
|
А-95
|
А-95+
|
ЗН
|
Цена
|
Смена
|
Цена
|
Смена
|
Цена
|
Смена
|
ОККО
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
WOG
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Авиас
|
37,74
|
1,64
|
38,29
|
1,69
|
42,63
|
1,97
|
Укрнефть
|
37,69
|
1,64
|
38,29
|
1,74
|
42,63
|
1,97
|
AMIC
|—
|—
|
39,57
|—
|
42,63
|
1,97
|
Shell
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
БРСМ-Нефть
|—
|—
|
39,54
|
1,70
|
44,74
|
2,05
|
KLO
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Prime
|
58,00
|
12,00
|—
|—
|
53,00
|
0,00
|
UPG
|
37,60
|
1,60
|
39,10
|
1,30
|
42,60
|
2,00
|
BVS
|—
|—
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
-0,06
|
Chipo
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
44,76
|
2,07
|
Mango
|
37,69
|
1,64
|—
|—
|
42,63
|
1,97
|
Средняя цена в Украине:
|
38,21
|
1,81
|
39,03
|
1,74
|
42,98
|
1,77
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Напомним, что Министерство экономики Украины 5 мая обнародовало новые предельные цены на горючее. В частности, цена на бензин «обычных» марок на АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, дизельное топливо — 42,63 грн/л.
Соответственно премиальные марки топлива могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин «А-95» — за 39,57 грн/л, дизельное топливо — за 44,76 грн/л.
Источник: МинФин