Финансы

Топливо снова подорожало. Какие цены предлагают АЗС

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 мая, 2022
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В четверг, 5 мая, Минэкономики повысило средние расчеты для топлива. В ответ на это розничные сети АЗС откорректировали свои цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, пишет enkorr.

фото: focus.ua

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Как изменились цены

На WOG и ОККО бензины марок «А-95» и «А-95+» подорожали на 1,64−1,72 коп./л — до 37,69−39,57 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л — до 42,63 грн/л.

На столько же подорожало топливо в консолидированной сети «Привата».

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG и другие.

Изменение розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 мая, грн/л

Компания

А-95

А-95+

ЗН

Цена

Смена

Цена

Смена

Цена

Смена

ОККО

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

WOG

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

Авиас

37,74

1,64

38,29

1,69

42,63

1,97

Укрнефть

37,69

1,64

38,29

1,74

42,63

1,97

AMIC

39,57

42,63

1,97

Shell

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

БРСМ-Нефть

39,54

1,70

44,74

2,05

KLO

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

Prime

58,00

12,00

53,00

0,00

UPG

37,60

1,60

39,10

1,30

42,60

2,00

BVS

39,57

1,72

42,63

-0,06

Chipo

37,69

1,64

39,57

1,72

44,76

2,07

Mango

37,69

1,64

42,63

1,97

Средняя цена в Украине:

38,21

1,81

39,03

1,74

42,98

1,77

Читайте также: Дефицит топлива: правительство направит на рынок 70 тыс. тонн бензина и 40 тыс. тонн ДТ

Напомним, что Министерство экономики Украины 5 мая обнародовало новые предельные цены на горючее. В частности, цена на бензин «обычных» марок на АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, дизельное топливо — 42,63 грн/л.

Соответственно премиальные марки топлива могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин «А-95» — за 39,57 грн/л, дизельное топливо — за 44,76 грн/л.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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