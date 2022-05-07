Топливо снова подорожало. Какие цены предлагают АЗС

В четверг, 5 мая, Минэкономики повысило средние расчеты для топлива. В ответ на это розничные сети АЗС откорректировали свои цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, пишет enkorr.

фото: focus.ua

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Как изменились цены

На WOG и ОККО бензины марок «А-95» и «А-95+» подорожали на 1,64−1,72 коп./л — до 37,69−39,57 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л — до 42,63 грн/л.

На столько же подорожало топливо в консолидированной сети «Привата».

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG и другие.

Изменение розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 мая, грн/л

Компания А-95 А-95+ ЗН Цена Смена Цена Смена Цена Смена ОККО 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 WOG 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 Авиас 37,74 1,64 38,29 1,69 42,63 1,97 Укрнефть 37,69 1,64 38,29 1,74 42,63 1,97 AMIC — — 39,57 — 42,63 1,97 Shell 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 БРСМ-Нефть — — 39,54 1,70 44,74 2,05 KLO 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 Prime 58,00 12,00 — — 53,00 0,00 UPG 37,60 1,60 39,10 1,30 42,60 2,00 BVS — — 39,57 1,72 42,63 -0,06 Chipo 37,69 1,64 39,57 1,72 44,76 2,07 Mango 37,69 1,64 — — 42,63 1,97 Средняя цена в Украине: 38,21 1,81 39,03 1,74 42,98 1,77

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Напомним, что Министерство экономики Украины 5 мая обнародовало новые предельные цены на горючее. В частности, цена на бензин «обычных» марок на АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, дизельное топливо — 42,63 грн/л.

Соответственно премиальные марки топлива могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин «А-95» — за 39,57 грн/л, дизельное топливо — за 44,76 грн/л.

Источник: МинФин