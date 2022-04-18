Рост ВВП Китая за первый квартал превзошел ожидания: рост на 4,8% в годовом исчислении

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро в понедельник, ВВП Китая в первом квартале вырос в годовом выражении на 4,8%, — пишет CNBC.

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Падение показали только розничные продажи

ВВП Китая в первом квартале рос быстрее, чем ожидалось (на 4,4%), несмотря на влияние локдаунов, связанных с Сovid, в некоторых частях страны в марте.

Инвестиции в основной капитал за первый квартал выросли на 9,3%, по сравнению с прошлым годом, превысив ожидания роста (на 8,5%). Инвестиции в производство выросли на 15,6% в первом квартале, по сравнению с прошлым годом, а инфраструктура — на 8,5% за тот же период.

Промышленное производство в марте выросло на 5%, превысив прогноз роста на 4,5%.

Однако розничные продажи в марте упали на 3,5% больше, чем ожидалось, по сравнению с прошлым годом. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения на 1,6%.

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Начиная с марта, Поднебесная изо всех сил пыталась сдержать самую сильную вспышку Covid с начала пандемии в 2020 году. Тогда локдауны более чем в половине страны привели к сокращению роста в первом квартале на 6,8%, по сравнению с годом ранее.

Источник: МинФин