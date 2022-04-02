Богатейшие россияне потеряли $50 млрд с начала года

Совокупное состояние богатейших олигархов РФ упало с начала года на $50,1 млрд, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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Наибольшие потери понес совладелец Лукойла Вагит Алекперов. Его состояние стало меньше на $17,4 млрд, что сделало его беднее в четыре раза.

Самый богатый россиянин, один из основных владельцев Норникеля Владимир Потанин с начала года стал беднее на $1,47 млрд. На данный момент его состояние насчитывает $29,4 млрд.

Второй в списке совладелец Новатэка Леонид Михельсон. Его состояние уменьшилось на $4,9 млрд, до 27,5 млрд.

На третьем месте в рейтинге основной владелец Северстали Алексей Мордашов. Его состояние стало меньше на $5,7 млрд. Теперь в активе бизнесмена $23,1 млрд.

На четвертом месте — бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его потери — $4,97 млрд, уменьшение состояния — до $23 млрд.

Пятое место — Алишер Усманов (Металлоинвест, Мегафон). С начала года его состояние снизилось на $1,5 млрд. В данный момент оно насчитывает 19,8 млрд.

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Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Источник: МинФин