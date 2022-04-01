Финансы

Часть ФОПов до конца войны могут не платить единый налог

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

ФОПы из 1-й и 2-й групп с 1 апреля и до завершения войны могут не платить единый налог, об этом сообщает Государственная налоговая служба.

0

Как отмечают в ГНС, изменения предусмотрены законом от 15 марта 2022 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения» (№ 2120-IХ).

Согласно закону, временно, с 1 апреля 2022 г. до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой и второй групп имеют право не уплачивать единый налог.

Читайте также: ГНС объяснила, кто может не платить земельный налог и аренду за землю в период военного положения

При этом такими лицами декларация плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя за соответствующий период не заполняется.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ВСУ получат новую технику для борьбы с российскими оккупантами

60 минут ago

У Пензі школярки написали донос на вчительку, яка розповіла про війну в Україні (аудіо)

1 час ago

Режим лукашенко несет ответственность за вторжение рф в Украину – США в ОБСЕ

2 часа ago

В РФ вспыхнула нефтебаза у границы с Украиной – фото и видео

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button