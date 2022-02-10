Финансы

В ОРДО возобновили выплату стипендий студентам: однако не в полном размере

Местные студенты рассказали о ситуации

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

Студенты в ОРДО жалуются на то, что им массово не выплачивают стипендии. Некотоыре сообщают, что последняя выплата была еще в середине декабря.

«Студенты говорят, что такой задержки никогда еще не было», — написал один из Телеграм-каналов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

При этом, некоторые из них отмечают, что сегодня, десятого февраля, выплаты стипендий студентам ОРДО возобновились. Но студенты указывают, что в суммах меньше, чем было обещано «властями «ДНР» ранее.

«При этом повышенная не полной суммой», — отметил один из студентов.

«Повышенную уменьшили на 1200», — отметила местная студентка.

«До „повышения“ была 2700, должна была стать 3200, а перечислили всего 2300», — отметил участник дискуссии.

«Подняли так подняли, но видно денег нет чтоб ее поддерживать», — отметил еще один студент.

На данный момент местные «власти» никак не отреагировали на эту ситуацию.

Ранее мы сообщали, что жителей Алчевска напугал дым розового цвета.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

В ОРДО настоящий ковидный маразм: что там происходит

5 часов ago

Пушилин пообещал Украине «болезненный ответ»

9 часов ago

В ОРДО назвали цену регистрации местных жителей в России: но предупредили о мошенниках

10 часов ago

В ОРДЛО «перенесли» предполагаемую дату наступления ВСУ

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button