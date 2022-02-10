В ОРДО возобновили выплату стипендий студентам: однако не в полном размере
Местные студенты рассказали о ситуации
Студенты в ОРДО жалуются на то, что им массово не выплачивают стипендии. Некотоыре сообщают, что последняя выплата была еще в середине декабря.
«Студенты говорят, что такой задержки никогда еще не было», — написал один из Телеграм-каналов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
При этом, некоторые из них отмечают, что сегодня, десятого февраля, выплаты стипендий студентам ОРДО возобновились. Но студенты указывают, что в суммах меньше, чем было обещано «властями «ДНР» ранее.
«При этом повышенная не полной суммой», — отметил один из студентов.
«Повышенную уменьшили на 1200», — отметила местная студентка.
«До „повышения“ была 2700, должна была стать 3200, а перечислили всего 2300», — отметил участник дискуссии.
«Подняли так подняли, но видно денег нет чтоб ее поддерживать», — отметил еще один студент.
На данный момент местные «власти» никак не отреагировали на эту ситуацию.
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