Жителей Алчевска напугал дым розового цвета

Жители Алчевска, который временно неподконтролен Украине, сообщили о подозрительном цвете дыма в городе. То ли алчевцы отвыкли от дымящих труб меткомбината, то ли действительно цвет дыма уж очень подозрительный.

Источник напоминает, что с 2014 года отсутствует какой-либо контроль над выбросами в атмосферу, фильтры не работают, их там нет, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Еще вопрос – кто отвечает за качество металла, который транспортируется на переплавку? Ответ такой же – никто, как и за мониторинг качества воздуха, которым дышат жители Алчевска. Люди подозревают, что на переплавку идет радиоактивный металл», — пишет паблик.

«Ужас заключается в том, что без этого дыма вымирает город, а при наличии дыма вымирают люди», высказал мнение один из местных жителей.

«Ночью выбросы еще сильнее, не «прикручивают» трубу и днем, когда население может «любоваться» странным цветом дыма. В идеале выбросы должны улавливать специальными фильтрами, собирать и вывозить для утилизации. Очевидно, сейчас этим никто не заморачивается. Ну а услуги алчевского онкодиспансера пользуются повышенным спросом…» – добавляет паблик.

Ранее в ОРДО назвали цену регистрации местных жителей в России.