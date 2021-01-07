В 2020 году международные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума — НБУ

По итогам 2020 международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 составили $ 29,133 млрд. Такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: finance.liga.net

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Благодаря чему выросли резервы

Увеличить международные резервы всего на $ 3,8 млрд в кризисный год Национальному банку удалось за счет последовательной политики на валютном рынке.

В частности, несмотря на то, что в марте 2020 чистая продажа валюты центральным банком составила $ 2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантинных мероприятий — объемы чистой покупки валюты за год превысили $ 1 млрд.

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Одновременно в 2020 году объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга составил $ 10,4 млрд в эквиваленте.

На увеличение объема международных резервов в 2020 году также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) на $ 2,3 млрд.

В декабре 2020 года международные резервы Украины выросли почти на $ 3 млрд.

Напомним

По данным НБУ, международные резервы Украины в ноябре остались на уровне $ 26,1 млрд.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% – до $ 25,3 млрд, достигнув семилетнего максимума.

Источник: МинФин