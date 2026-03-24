Чому нічні ідеї здаються геніальними: що відбувається з мозком перед сном

Багато людей помічали, що саме ввечері або перед засинанням з’являються найцікавіші думки та творчі рішення.

Науковці пояснюють цей феномен зміною активності мозку під час переходу до сну. У цей період знижується контроль префронтальної кори — ділянки, яка відповідає за логічну перевірку та самокритику.

Дослідження у сфері когнітивної науки показують, що мозок у стані легкої втоми починає активніше поєднувати віддалені асоціації. Саме тому виникають нестандартні ідеї, які вдень здавалися недосяжними. Вчені називають це ефектом зниженого когнітивного фільтра, коли мозок дозволяє поєднувати інформацію без суворого аналізу.

Історично багато відкриттів, за свідченнями самих учених, приходили саме у стані напівсну. Нейробіологи пояснюють це тим, що мозок починає обробляти накопичені за день дані, формуючи нові зв’язки між спогадами. Водночас ранковий аналіз часто показує, що не всі нічні ідеї однаково практичні.

Фахівці радять записувати думки, що з’являються ввечері, адже коротка фіксація ідей допомагає зберегти творчий імпульс без порушення сну. Таким чином нічна креативність може стати корисним інструментом, якщо поєднувати її з раціональною перевіркою наступного дня.

