Через що паперові книги пахнуть по-особливому: хімія та історія читання

Карина Шевченко Send an email 12 години ago
Запах старих книг давно став культурним символом бібліотек і читання, однак науковці довели, що це явище має цілком конкретне хімічне походження.

Дослідження показують, що характерний аромат виникає через розпад органічних сполук у папері та друкарських фарбах.

Папір традиційно виготовлявся з деревини, яка містить лігнін — полімер, що з часом розкладається під впливом кисню та світла. У процесі утворюються леткі органічні сполуки, зокрема ванілін, який надає книгам солодкуватий запах. Саме тому старі видання часто асоціюються з ароматом ванілі або деревини.

Історично склад паперу змінювався разом із розвитком друкарства. У XIX столітті перехід до масового виробництва призвів до використання дешевших матеріалів, що прискорювали старіння сторінок. Сучасні архіви навіть використовують аналіз запахів як спосіб оцінки стану документів без їх пошкодження.

Науковці підкреслюють, що запах книг впливає і на психологічне сприйняття читання, створюючи відчуття комфорту та концентрації. Це пояснює, чому багато людей досі надають перевагу паперовим виданням попри розвиток цифрових технологій.

Таким чином аромат книги є результатом поєднання хімії матеріалів і культурної історії людства.

