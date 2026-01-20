Які проблеми може принести сніг для городу: думка експертів

Сніговий покрив узимку традиційно сприймається як природний захист для ґрунту та рослин, однак аграрні фахівці застерігають від надмірного оптимізму.

Про це повідомляє «ПЛ».

За певних умов велика кількість снігу може створювати додаткові ризики для городніх культур і садових насаджень. Йдеться не лише про механічне навантаження, а й про зміну фізичних властивостей ґрунту.

Занадто щільний або важкий сніг здатен пошкоджувати гілки плодових дерев і кущів, особливо молодих рослин, які ще не мають достатньої стійкості. Крім того, тривале утримання вологи без належного повітрообміну може призводити до ущільнення верхніх шарів ґрунту, що негативно позначається на його структурі та майбутній врожайності.

У періоди різких відлиг і повторних морозів утворюється льодяна кірка, яка ускладнює доступ кисню до кореневої системи.

Агрономи підкреслюють, що правильна підготовка ділянки до зими та контроль за станом насаджень дозволяють мінімізувати потенційні втрати.

Сніг у помірній кількості залишається корисним ресурсом, однак його надлишок без належного догляду може перетворитися з захисного фактора на проблему, яку доведеться вирішувати вже навесні.

Раніше ж повідомлялося про те, які роботи на дачній ділянці можна зробити у січні.