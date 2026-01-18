Які роботи на дачній ділянці можна зробити у січні: поради експертів

Незважаючи на зимовий період, січень не є повністю порожнім місяцем для власників дачних ділянок.

Про це повідомляє «ПЛ».

Професійні агрономи та спеціалісти з садівництва відзначають, що саме в цей час закладається основа майбутнього сезону.

Роботи мають переважно підготовчий та аналітичний характер, проте їх значення для врожайності та стану ділянки складно переоцінити.

У січні рекомендується приділити увагу стану дерев та чагарників, особливо після рясних снігопадів та різких перепадів температур. Контроль за сніговим покривом допомагає запобігти пошкодженню гілок та кори.

Крім того, зимовий період вважається оптимальним для планування: аналізу торішніх результатів, підбору сортів рослин та розрахунку необхідних ресурсів.

Експерти також наголошують на важливості технічної підготовки. Обслуговування інвентарю та обладнання у зимові місяці дозволяє уникнути авральних ситуацій навесні та рівномірно розподілити навантаження по сезону.

Таким чином, січневі роботи на дачній ділянці — це інвестиція часу у майбутню стабільність та ефективність садово-городніх процесів.

