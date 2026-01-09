Найкращі тижневі знижки у Novus з 5 по 11 січня: що можна вигідно придбати

Тиждень з 5 по 11 січня традиційно вважається важливим періодом для роздрібної торгівлі, оскільки саме після завершення святкового сезону торговельні мережі адаптують свою цінову політику до зміненого споживчого попиту.

Про це повідомляє «ПЛ».

Мережа супермаркетів Novus у цей період запровадила чергову хвилю акційних пропозицій, що відображено в офіційних рекламних каталогах компанії. За оцінками аналітиків ринку, такі знижки є частиною планової стратегії, спрямованої на підтримку стабільних обсягів продажів і залучення покупців у період зниження купівельної активності.

Акційні пропозиції формуються на основі внутрішніх комерційних рішень мережі та охоплюють найбільш затребувані категорії товарів повсякденного попиту. Для споживачів це створює можливість оптимізувати витрати в умовах загального подорожчання продуктів і послуг.

Експерти зазначають, що офіційні знижки у великих мережах є більш прогнозованими та прозорими порівняно з ситуативними ціновими коливаннями на ринку. Саме тому планування покупок у межах визначеного акційного періоду дозволяє досягти реальної економії без ризику придбання неякісної продукції.

