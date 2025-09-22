Як підготувати дачу та город до зими: поради аграріїв

Осінь — це час, коли власники присадибних ділянок мають завершити сезонні роботи та підготувати ґрунт і рослини до зимівлі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме від того, наскільки якісно проведено ці роботи, залежить урожай наступного року. Аграрії наголошують, що перш за все необхідно очистити ділянку від залишків рослин, бур’янів та сухих стебел.

У таких рештках зберігаються личинки шкідників і збудники хвороб, які навесні можуть завдати суттєвої шкоди. Після цього варто провести перекопування чи культивацію, що допомагає наситити ґрунт киснем, знищити шкідників та покращити структуру землі.

Не менш важливим етапом є внесення добрив. Осінні підживлення збагачують ґрунт поживними речовинами, необхідними для формування здорової кореневої системи. Для багаторічних культур варто подбати про утеплення, використовуючи мульчу або агроволокно.

Це допоможе витримати різкі перепади температур і захистить від промерзання. Також агрономи рекомендують перевіряти дренаж, адже надлишок води у холодний період може пошкодити коріння. Важливою практикою є висів сидератів — рослин, які не тільки збагачують землю корисними елементами, але й захищають її від ерозії.

Фахівці підкреслюють, що підготовка дачі до зими — це комплекс заходів, який не можна відкладати. Лише завдяки системному підходу можна зберегти здоров’я ґрунту та забезпечити стабільний урожай у наступному сезоні.

