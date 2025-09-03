Скільки книжок на місяць треба читати, аби розвивати свій мозок: подробиці

Питання про те, який обсяг читання є оптимальним для інтелектуального розвитку, хвилює багатьох.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наукові дослідження, проведені в провідних університетах світу, свідчать: регулярне читання суттєво покращує пам’ять, тренує увагу та сприяє розвитку когнітивної гнучкості. За результатами аналітики, найбільш ефективним вважається темп у дві-три книги на місяць.

Такий ритм дозволяє підтримувати активність мозку, при цьому не перетворюючи процес на механічне накопичення прочитаного.

Важливим чинником є не стільки кількість, скільки якість літератури. Психологи й освітяни наголошують, що поєднання художніх творів та науково-популярних праць дає комплексний ефект.

Художні книги розвивають уяву та емоційний інтелект, дозволяють формувати навички співпереживання. Натомість науково-популярна література зміцнює логічне мислення, тренує здатність до аналізу та допомагає швидше засвоювати нові знання.

Дослідження також підтверджують, що систематичне читання знижує ризики когнітивного старіння, позитивно впливає на рівень концентрації та навіть допомагає боротися зі стресом.

Регулярна практика читання протягом місяця формує своєрідний «інтелектуальний імунітет», який захищає мозок від перевтоми.

