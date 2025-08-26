Як правильно пишеться слово «проїзний» або «проїздний»: пояснення лінгвістів

У професійній комунікації важливим є точне використання мовних норм, оскільки помилки можуть не лише зіпсувати враження, а й призвести до непорозумінь у документах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одне з частих питань – як правильно писати слово, яке позначає документ для проїзду транспортом: «проїзний» чи «проїздний». Лінгвісти одностайні: літературною нормою української мови є виключно варіант «проїзний».

Причина цього – особливість милозвучності, притаманна українській мові, коли у словах зі складними поєднаннями приголосних відбувається так зване спрощення. У випадку із «проїздний» звук «д» випадає, адже поєднання «здн» є важким для вимови та не властивим нашій фонетиці.

Цей принцип стосується не лише даного слова. Наприклад, ми говоримо «серцевий» замість «сердцевий», «празниковий» замість «праздниковий».

Відомий мовознавець Олександр Авраменко підкреслює, що уникання таких помилок є маркером грамотності, яка вкрай важлива в офіційних текстах, комерційних пропозиціях, звітах чи договорах. Використання правильної форми слів не лише демонструє повагу до мови, але й формує позитивний імідж компанії, адже мова – це теж складова корпоративної культури.

Лінгвісти попередили й про те, як правильно пишеться слово «священик» або «священник».