Бизнес

Як правильно пишеться слово «проїзний» або «проїздний»: пояснення лінгвістів

Коректний правопис – це запорука якісних взаємовідносин у багатьох середовищах.

Карина Шевченко Send an email 35 хвилин ago
0 0
Українська мова
Українська мова

У професійній комунікації важливим є точне використання мовних норм, оскільки помилки можуть не лише зіпсувати враження, а й призвести до непорозумінь у документах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одне з частих питань – як правильно писати слово, яке позначає документ для проїзду транспортом: «проїзний» чи «проїздний». Лінгвісти одностайні: літературною нормою української мови є виключно варіант «проїзний».

Причина цього – особливість милозвучності, притаманна українській мові, коли у словах зі складними поєднаннями приголосних відбувається так зване спрощення. У випадку із «проїздний» звук «д» випадає, адже поєднання «здн» є важким для вимови та не властивим нашій фонетиці.

Цей принцип стосується не лише даного слова. Наприклад, ми говоримо «серцевий» замість «сердцевий», «празниковий» замість «праздниковий».

Відомий мовознавець Олександр Авраменко підкреслює, що уникання таких помилок є маркером грамотності, яка вкрай важлива в офіційних текстах, комерційних пропозиціях, звітах чи договорах. Використання правильної форми слів не лише демонструє повагу до мови, але й формує позитивний імідж компанії, адже мова – це теж складова корпоративної культури.

Лінгвісти попередили й про те, як правильно пишеться слово «священик» або «священник».

теги
Карина Шевченко Send an email 35 хвилин ago
0 0

Материалы по теме

Огород

Чого частіше за все не вистачає на дачних ділянках: думка експертів

2 тижні ago
Українська мова

Як правильно писати слово «веб сайт» або «веб-сайт»: пояснення лінгвістів

2 тижні ago
Українська мова

Як правильно писати слово «хобі» чи «хоббі»: пояснення лінгвістів

3 тижні ago
Фініки

Чи можна посадити фініки на українському городі: пояснення експертів аграрної справи

3 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button