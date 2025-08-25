Як правильно пишеться слово «священик» або «священник»: пояснення лінгвістів

Українська мова багата на нюанси, які нерідко викликають сумніви навіть у тих, хто користується нею щодня.

Одне з найпоширеніших питань стосується написання слова «священик» – із однією чи двома літерами «н». Мовознавці одностайні: нормативним у сучасній українській літературній мові є варіант із однією «н» – «священик».

Відповідь ґрунтується на правилах чинного Українського правопису, ухваленого у 2019 році. Лінгвісти пояснюють, що подвоєння приголосних допускається лише у випадках, коли воно зумовлене морфемною будовою слова або походженням з іншої мови, де таке подвоєння є органічним.

У слові «священик» подвоєння не має етимологічного підґрунтя: воно походить від словосполучення «святий чин», згодом трансформованого у «священ».

Саме тому вживання «священник» є граматичною помилкою, хоча в усному мовленні його можна зустріти, особливо під впливом російської мови, де варіант із подвоєнням є нормативним.

Мовознавці наголошують, що дотримання правильного написання не лише демонструє мовну грамотність, а й формує повагу до власної культури. Адже мова – це не просто засіб спілкування, а й носій історії, традицій та ідентичності нації.

