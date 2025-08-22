Як правильно пишеться слово «меньше» або «менше»: пояснення лінгвістів

У сучасній українській мові питання правильності написання окремих слів часто виникає через вплив інших мов, насамперед російської.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із поширених прикладів є вживання форм «менше» та «меньше». Мовознавці підкреслюють: єдиною нормативною формою в українській мові є слово «менше». Саме цей варіант закріплений у правописі, словниках та офіційних джерелах. Він походить від прикметника «малий» і вживається для позначення меншої кількості, обсягу або інтенсивності.

Натомість варіант «меньше» є калькою з російської та розглядається як орфографічна помилка. Такі форми нерідко з’являються у мовленні людей, які в побуті поєднують кілька мов або звикли до запозичених зворотів.

У наукових та ділових текстах використання неправильного варіанта розглядається як серйозне порушення мовної норми, що може вплинути на сприйняття компетентності автора.

Фахівці з української мови наголошують, що правильність письма є не лише питанням грамотності, але й складовою професійної культури. Використання літературної норми формує довіру до тексту та його автора.

Тому у будь-яких документах, офіційних зверненнях та освітніх матеріалах варто беззастережно застосовувати саме форму «менше», уникаючи викривлених варіантів.

Лінгвісти ще й розповіли про те, як правильно пишеться слово «буквений» або «буквенний».