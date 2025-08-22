Як правильно пишеться слово «меньше» або «менше»: пояснення лінгвістів
Правопис української мови – це важлива частина будь-якого ділового середовища.
У сучасній українській мові питання правильності написання окремих слів часто виникає через вплив інших мов, насамперед російської.
Про це повідомляє «ПЛ».
Одним із поширених прикладів є вживання форм «менше» та «меньше». Мовознавці підкреслюють: єдиною нормативною формою в українській мові є слово «менше». Саме цей варіант закріплений у правописі, словниках та офіційних джерелах. Він походить від прикметника «малий» і вживається для позначення меншої кількості, обсягу або інтенсивності.
Натомість варіант «меньше» є калькою з російської та розглядається як орфографічна помилка. Такі форми нерідко з’являються у мовленні людей, які в побуті поєднують кілька мов або звикли до запозичених зворотів.
У наукових та ділових текстах використання неправильного варіанта розглядається як серйозне порушення мовної норми, що може вплинути на сприйняття компетентності автора.
Фахівці з української мови наголошують, що правильність письма є не лише питанням грамотності, але й складовою професійної культури. Використання літературної норми формує довіру до тексту та його автора.
Тому у будь-яких документах, офіційних зверненнях та освітніх матеріалах варто беззастережно застосовувати саме форму «менше», уникаючи викривлених варіантів.
