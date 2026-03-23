Хто такий Леонід Радвінський: скільки заробив на OnlyFans і чим запамʼятався

Смерть власника платформи OnlyFans Леоніда Радвінського стала резонансною подією для глобального технологічного та цифрового бізнес-середовища.

Про це повідомляє «ПЛ».

Як офіційно підтвердила лондонська компанія Fenix International Ltd, якій належить сервіс, підприємець помер у віці 43 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. У заяві компанії зазначається, що бізнесмен пішов із життя мирно, а родина попросила зберегти конфіденційність у цей період. Деталі діагнозу публічно не розголошуються.

Леонід Радвінський народився у 1982 році в Одесі, однак ще в дитячому віці разом із родиною емігрував до Сполучених Штатів, де виріс у Чикаго. Він здобув економічну освіту в Північно-Західному університеті штату Іллінойс, після чого розпочав кар’єру у сфері інтернет-технологій.

Його професійний шлях формувався в період становлення цифрової економіки, коли онлайн-платформи лише починали перетворюватися на масштабні бізнес-моделі. На початковому етапі Радвінський працював над низкою інтернет-проєктів, зокрема у сегменті вебкам-сервісів, а створена ним платформа MyFreeCams стала однією з помітних у ніші дорослого контенту. У 2004 році його ім’я згадувалося у судовому позові Microsoft щодо розсилки спаму, однак справа згодом була закрита без подальших юридичних наслідків.

Ключовим поворотом у його кар’єрі стало придбання у 2018 році 75% акцій Fenix International Ltd у британського підприємця Тіма Стоклі. Саме після цієї угоди OnlyFans трансформувався з відносно нішевого сервісу у глобальну платформу платних підписок.

Бізнес-модель, що дозволяла авторам напряму монетизувати контент через регулярні платежі підписників, виявилася особливо затребуваною під час пандемії COVID-19, коли значна частина креативної економіки перейшла в онлайн. Платформа швидко розширила аудиторію, залучивши не лише авторів контенту для дорослих, а й фітнес-тренерів, музикантів, блогерів та незалежних медіатворців.

Попри фінансове зростання, сервіс регулярно опинявся у центрі публічних дискусій щодо стандартів модерації, безпеки користувацьких даних і судових претензій, пов’язаних із практиками спілкування з підписниками через так званих “чатерів”.

Ці виклики стали частиною ширшої дискусії про відповідальність цифрових платформ у новій економіці контенту. Сам Радвінський залишався максимально непублічною фігурою: він майже не давав інтерв’ю, не формував персональний бренд у медіа та фактично зник із соціальних мереж після 2021 року.

Відомо, що останні роки підприємець проживав у штаті Флорида та керував венчурним фондом Leo, заснованим ще у 2009 році. Окрім бізнесу, він займався благодійною діяльністю, підтримуючи Меморіальний онкологічний центр Слоуна Кеттерінга та американські організації із захисту тварин. У 2024 році Радвінський передав свою частку в OnlyFans до трасту, а також вів попередні переговори щодо потенційного продажу активу, які, за даними джерел, перебували лише на ранній стадії.

Смерть підприємця може вплинути на подальшу стратегію розвитку OnlyFans, який за останні роки став одним із символів економіки прямої монетизації контенту. Його історія демонструє трансформацію інтернет-бізнесу від експериментальних онлайн-проєктів початку 2000-х до багатомільярдних цифрових платформ, що формують нові правила взаємодії між авторами та аудиторією у глобальному масштабі.

