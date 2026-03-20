В мире

Навіщо люди століттями зберігали їжу в солі: історія та наукове пояснення методу

Карина Шевченко Send an email 14 години ago
0 0
Сіль
Консервація продуктів за допомогою солі є одним із найдавніших технологічних рішень людства, яке зберігає актуальність навіть у сучасну епоху холодильників.

Про це повідомляє «ПЛ».

Археологічні дослідження свідчать, що метод соління використовувався ще понад п’ять тисяч років тому в Месопотамії та Стародавньому Єгипті.

Наукове пояснення ефективності солі полягає у процесі осмосу. Висока концентрація солі витягує воду з клітин мікроорганізмів, створюючи середовище, непридатне для їхнього розмноження. Без достатньої кількості вологи бактерії не можуть активно розвиватися, що значно уповільнює псування продуктів.

Історично ця технологія мала стратегічне значення. Солона риба й м’ясо дозволяли здійснювати тривалі морські подорожі та військові кампанії, а торгівля сіллю фактично формувала економіку цілих регіонів.

У середньовічній Європі сіль навіть виконувала роль платіжного засобу, що підкреслює її критичну важливість.

Сучасні дослідження підтверджують, що соління змінює не лише термін зберігання, а й структуру білків, формуючи нові смакові характеристики. Саме тому ферментовані продукти залишаються популярними у багатьох кухнях світу.

Отже, стародавній лайфхак виживання виявився науково обґрунтованою технологією, яка поєднує хімію, історію та кулінарну традицію.

Окрім того, вчені розкрили, де у Дніпрі може знаходитись затонулий скарб.

теги
0 0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button