США прийняли нове рішення щодо зброї для України: поставки були припинені

Американська оборонна політика щодо України зазнала чергової корекції: видання The Atlantic повідомило, що поставки окремих типів зброї були призупинені.

Про це повідомляє «ПЛ».

Джерелом цієї інформації став головний інспектор Бундесверу Крістіан Фройдинг, який у матеріалі видання окреслив зміну підходів до озброєння у трансатлантичному вимірі. За його словами, Вашингтон тимчасово переглядає структуру допомоги, роблячи акцент на програмній підтримці, фінансуванні й закупівлях через партнерські механізми, а не на прямих поставках.

Це не означає повної зупинки оборонної взаємодії, однак свідчить про зміну траєкторії: частина озброєнь може передаватися не напряму, а через спільні європейсько-американські платформи фінансування, включно з такими ініціативами, як Prioritized Ukraine Requirements List.

У практичному сенсі пауза змушує Київ і партнерів синхронізувати логістичні ланцюги, коригувати календар постачання та готувати додаткові рішення для уникнення затримок у критичних сегментах оборони.

Аналітики зазначають, що це рішення може бути тимчасовим і пов’язаним із внутрішніми бюджетними та політичними процесами в США, але його вплив на короткострокову оборонну динаміку все ж відчутний. Україна, зі свого боку, продовжує працювати над диверсифікацією каналів постачання, щоб не допустити критичної залежності від одного джерела.

На цьому фоні з’явилась інформація про те, за що Зеленський звільнив Єрмака.