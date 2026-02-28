Книга здається нам вічною. Але колись був момент, коли людина вперше вирішила: «Це потрібно зберегти назавжди».

Сьогодні книги — це папір, електронні файли й навіть аудіо. Проте шлях до першої книги був довгим, складним і… несподіваним. Давайте розберемося, коли саме з’явилася перша книга, що нею вважають історики та які факти здатні здивувати навіть досвідчених читачів.

Що вважати «першою книгою»?

Перш ніж назвати дату, важливо визначити поняття. Сучасна книга — це зшиті сторінки з текстом. Але в давнину все було інакше.

Історики зазвичай виділяють три критерії:

наявність зв’язного тексту;

матеріальний носій, який можна зберігати;

намір передати знання майбутнім поколінням.

Саме третій пункт відрізняє книгу від простого запису.

«Книга починається там, де з’являється ідея пам’яті, а не обліку», — зазначає історик писемності Олена Кравчук.

Найдавніші тексти, які вважають книгами

🏺 Месопотамія — початок усього

Перші тексти з’явилися близько 3200 року до н.е. у Шумері. Їх писали клинописом на глиняних табличках. Але! Більшість із них були бухгалтерськими записами. Виняток, який змінив історію:

Епос про Гільгамеша

📅 приблизно 2100 р. до н.е.

Це перший відомий літературний твір з сюжетом, героями та філософією життя.

«Гільгамеш — це не просто текст. Це перша спроба людини осмислити смерть», — коментар ассиріолога Майкла Стівенса.

Давній Єгипет і папірус

Єгиптяни зробили революцію: вони почали писати на папірусі, створюючи сувої — прототипи книг.

Відомі приклади:

Папірус Прісса

📅 ~1800 р. до н.е.

У ньому — моральні настанови, соціальна критика та роздуми про людську природу.

«Люди не змінилися за 4000 років. Лише носії інформації», — іронічний коментар читача історичних форумів.

Порівняльна таблиця перших «книг»

Цивілізація Матеріал Форма Приблизна дата Шумер Глина Таблички 3200 р. до н.е. Вавилон Глина Серії табличок 2100 р. до н.е. Єгипет Папірус Сувій 1800 р. до н.е. Китай Бамбук, шовк Стрічки 1200 р. до н.е.

А коли з’явилася книга у звичному вигляді?

📘 Кодекс — революція формату

Сучасна форма книги (зшиті сторінки) з’явилася лише у I–IV століттях н.е. в Римській імперії.

Причини популярності:

зручно гортати;

компактно зберігати;

можна швидко знаходити потрібне місце.

«Кодекс переміг сувій так само, як смартфон переміг кнопковий телефон», — жартує бібліотекар-дослідник Андрій Лисенко.

Цікаві факти, які дивують

📚 Перші книги не мали назв

✍️ Авторство часто вважалося другорядним

🔥 Бібліотеки знищувалися частіше, ніж міста

📖 Читання вголос було нормою аж до Середньовіччя

Тиша під час читання — винахід відносно новий.

Отже, перша книга з’явилася не в один день і не в одному місці. Це був поступовий процес — від глиняної таблички до папірусного сувою, від сувою до кодексу.

Книга — це не просто носій тексту. Це доказ того, що людина завжди прагнула залишити слід у часі. І, здається, з цим завданням вона впоралася.

