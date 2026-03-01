Які страви вживали у часи Київської Русі: вчені про незвичайну їжу
Содержание
Раціон наших предків був набагато складнішим і цікавішим, ніж здається на перший погляд.
Про це повідомляє «ПЛ».
Харчування мешканців Київська Русь формувалося під впливом клімату, доступних ресурсів, релігійних традицій та соціального статусу. Археологи, історики й етнографи дедалі частіше звертають увагу на їжу як ключ до розуміння повсякденного життя давньої людини.
«Їжа в Київській Русі була не просто способом виживання — вона виконувала соціальну, ритуальну та навіть політичну функцію», — зазначає історик-археолог Олександр Алфьоров.
Основу раціону становили прості, але поживні продукти
У повсякденному житті більшість населення споживала те, що могла виростити або добути самостійно.
Найпоширеніші продукти:
- жито, пшениця, ячмінь, просо
- ріпа, редька, буряк
- капуста (свіжа та квашена)
- горох, сочевиця
- гриби та лісові ягоди
М’ясо не було щоденною їжею — його вживали переважно у свята або після вдалого полювання.
Незвичайні страви, які дивують сучасних людей
Вчені наголошують: деякі страви Київської Русі сьогодні викликають подив або навіть шок. Що їли, але ми майже забули:
- Каша з кров’ю тварин — поживна та довготривала їжа
- Печені голови риби — вважалися делікатесом
- Кисіль з вівса або гороху — не солодкий, а кислий
- М’ясо бобра — дозволене під час посту, бо його вважали «рибою»
Коментар дослідниці харчової культури:
«У середньовічній логіці їжа оцінювалася не за смаком, а за користю та символізмом».
Як виглядали страви залежно від соціального статусу
|Соціальна група
|Типові страви
|Селяни
|Каші, юшка, хліб, овочі
|Міщани
|М’ясо, риба, пироги
|Князі
|Дичина, медові напої, спеції
|Монахи
|Пісні страви, риба, трави
Їжа чітко показувала, хто ти є у суспільстві.
Напої: від квасу до медів
Питна культура Київської Русі була не менш розвиненою, ніж кухня.
Найпопулярніші напої:
- квас (на хлібі або буряку)
- узвар із сушених фруктів
- медовуха
- трав’яні настої
Цитата з літопису:
«І пили мед, і раділи серцем своїм».
Коментарі сучасних фахівців
Дієтолог:
«Раціон давніх русичів був набагато натуральнішим, ніж сучасний — без цукру, хімії та надлишку жирів».
Користувач-історик (форум реконструкторів):
«Після реконструкції давніх рецептів я зрозумів: це не “бідна їжа”, а просто інша гастрономічна філософія».
Чому ця кухня знову стає популярною
- інтерес до slow food
- мода на локальні продукти
- історичні фестивалі
- гастрономічний туризм
Давня кухня несподівано добре вписується у майбутнє. Харчування часів Київської Русі — це поєднання виживання, традицій і смаку. Багато страв здаються дивними сьогодні, але саме вони допомагали людям жити, працювати і воювати у складних умовах середньовіччя. Їжа — це історія, яку можна буквально “скуштувати”.
