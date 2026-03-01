Які страви вживали у часи Київської Русі: вчені про незвичайну їжу

Раціон наших предків був набагато складнішим і цікавішим, ніж здається на перший погляд.

Харчування мешканців Київська Русь формувалося під впливом клімату, доступних ресурсів, релігійних традицій та соціального статусу. Археологи, історики й етнографи дедалі частіше звертають увагу на їжу як ключ до розуміння повсякденного життя давньої людини.

«Їжа в Київській Русі була не просто способом виживання — вона виконувала соціальну, ритуальну та навіть політичну функцію», — зазначає історик-археолог Олександр Алфьоров.

Основу раціону становили прості, але поживні продукти

У повсякденному житті більшість населення споживала те, що могла виростити або добути самостійно.

Найпоширеніші продукти:

жито, пшениця, ячмінь, просо

ріпа, редька, буряк

капуста (свіжа та квашена)

горох, сочевиця

гриби та лісові ягоди

М’ясо не було щоденною їжею — його вживали переважно у свята або після вдалого полювання.

Незвичайні страви, які дивують сучасних людей

Вчені наголошують: деякі страви Київської Русі сьогодні викликають подив або навіть шок. Що їли, але ми майже забули:

Каша з кров’ю тварин — поживна та довготривала їжа

Печені голови риби — вважалися делікатесом

Кисіль з вівса або гороху — не солодкий, а кислий

М’ясо бобра — дозволене під час посту, бо його вважали «рибою»

Коментар дослідниці харчової культури:

«У середньовічній логіці їжа оцінювалася не за смаком, а за користю та символізмом».

Як виглядали страви залежно від соціального статусу

Соціальна група Типові страви Селяни Каші, юшка, хліб, овочі Міщани М’ясо, риба, пироги Князі Дичина, медові напої, спеції Монахи Пісні страви, риба, трави

Їжа чітко показувала, хто ти є у суспільстві.

Напої: від квасу до медів

Питна культура Київської Русі була не менш розвиненою, ніж кухня.

Найпопулярніші напої:

квас (на хлібі або буряку)

узвар із сушених фруктів

медовуха

трав’яні настої

Цитата з літопису:

«І пили мед, і раділи серцем своїм».

Коментарі сучасних фахівців

Дієтолог:

«Раціон давніх русичів був набагато натуральнішим, ніж сучасний — без цукру, хімії та надлишку жирів».

Користувач-історик (форум реконструкторів):

«Після реконструкції давніх рецептів я зрозумів: це не “бідна їжа”, а просто інша гастрономічна філософія».

Чому ця кухня знову стає популярною

інтерес до slow food

мода на локальні продукти

історичні фестивалі

гастрономічний туризм

Давня кухня несподівано добре вписується у майбутнє. Харчування часів Київської Русі — це поєднання виживання, традицій і смаку. Багато страв здаються дивними сьогодні, але саме вони допомагали людям жити, працювати і воювати у складних умовах середньовіччя. Їжа — це історія, яку можна буквально “скуштувати”.

