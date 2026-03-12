В мире

13 березня відмічається Всесвітній день сну: цікава історія та унікальні події

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
Всесвітній день сну є міжнародною інформаційною ініціативою, започаткованою Всесвітнім товариством сну (World Sleep Society) з метою привернення уваги до проблем порушень сну та їхнього впливу на здоров’я населення.

Про це повідомляє «ПЛ».

Щороку подія відзначається у березні та об’єднує медичні установи, науковців і громадські організації в десятках країн світу.

Ідея створення такого дня виникла на тлі зростання кількості досліджень, які підтвердили прямий зв’язок між якістю сну та ризиком серцево-судинних захворювань, депресивних розладів і зниження когнітивної продуктивності. За даними міжнародних медичних організацій, хронічне недосипання стало однією з характерних проблем сучасного урбанізованого суспільства.

Всесвітній день сну має не святковий, а просвітницький характер. У різних країнах проводяться лекції, наукові конференції та інформаційні кампанії, спрямовані на популяризацію здорових звичок відпочинку.

Особливу увагу приділяють впливу цифрових технологій, оскільки використання гаджетів перед сном, за висновками досліджень, суттєво впливає на вироблення мелатоніну.

Українські лікарі також долучаються до міжнародної ініціативи, наголошуючи, що повноцінний сон є одним із базових факторів відновлення нервової системи, особливо в умовах тривалого стресу. Фахівці підкреслюють: культура сну поступово стає елементом державної політики громадського здоров’я, адже профілактика розладів дешевша та ефективніша за лікування їхніх наслідків.

