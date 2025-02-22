Трамп пригрозив країнам БРІКС: деталі

Президент США заявив, що Вашингтону не потрібні товари країн БРІКС.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на NBC News.

Президент США Дональд Трамп сказав, що погрожував країнам БРІКС введенням 150-відсоткових мит, якщо вони відмовляться від американської валюти у взаєморозрахунках або створять альтернативну.

«Що стосується БРІКС. Вони збиралися створити нову валюту. Вони, можливо, хотіли використовувати юань. Джо Байден сказав, що це складна ситуація. Перше, що я сказав: будь-яка країна БРІКС, яка згадає про знищення долара, буде обкладена тарифами у 150%», — зазначив Трамп.

Він додав, що США не потрібні товари країн БРІКС.

«Я не знаю, що з ними сталося. Останнім часом ми не чули нічого від країн БРІКС», — додав Трамп.

Також президент сказав, що введення мит на імпорт може призвести до повної відмови від податку на прибуток.

«Ми могли б повністю скасувати податок на прибуток. Можливо, нам взагалі не знадобиться система прибуткового оподаткування, коли все це спрацює», — зазначив Трамп.

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