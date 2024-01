Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг

Первоначальные результаты демонстрируют «многообещающее выявление спайков нейронов».

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на сообщение Маска в соцсети X.

Глава компании отметил, что первый человек, которому вживили имплант в понедельник, 29 января, идет на поправку после операции.

По словам Маска, мозговой чип Telepathy позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством просто с помощью мысли. Он сообщил, что первыми пользователями имплантов будут те, кто лишился возможности пользоваться своими конечностями.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.