В мире

Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 13 часов agoОбновлено: 30 января, 2024
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Первоначальные результаты демонстрируют «многообещающее выявление спайков нейронов».

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на сообщение Маска в соцсети X.

Глава компании отметил, что первый человек, которому вживили имплант в понедельник, 29 января, идет на поправку после операции.

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По словам Маска, мозговой чип Telepathy позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством просто с помощью мысли. Он сообщил, что первыми пользователями имплантов будут те, кто лишился возможности пользоваться своими конечностями.

Стоит отметить, что мозговой имплант, который разрабатывает компанія Маска Neuralink, потенциально должен помочь людям, страдающим ожирением, аутизмом, шизофренией и депрессией.

Согласно описаниям Neuralink, операцию на мозге делает робот. Он вживляет чип с 1024 датчиками, тончайшими нитями-электродами, которые должны улавливать импульсы нейронами. Чип с датчиками вживляется в ту область мозга, которая контролирует «намерения совершить движение».

В компании заявили, что процесс тестирования чипа на людях займет около шести лет.

Напомним, в США впервые провели смертную казнь методом удушения азотом.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 13 часов agoОбновлено: 30 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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