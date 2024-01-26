В США впервые провели смертную казнь методом удушения азотом

Этот метод считается более простой альтернативой смертельным инъекциям.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Кеннет Юджин Смит, которого признали виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался обжаловать приговор, однако все три апелляции были отклонены.

В 2022 году заключенного уже пытались казнить посредством смертельной инъекции, однако тогда проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора истек.

Власти штата назвали способ казни чистым азотом «самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человечеству».

Процедура проходит следующим образом: человеку на лицо надевают маску, в которую подают газ азот, чтобы он не мог дышать кислородом (азот составляет 78% воздуха, но при вдыхании с кислородом он безвреден). В результате человек умирает от нехватки кислорода.

Эксперты ООН по правам человека и адвокаты Смита пытались предотвратить это. Они утверждали, что такой метод может привести к травмам и тяжелой смерти.

Как известно, кроме Алабамы, такая казнь разрешена еще в двух штатах США — Оклахоме и Миссисипи. Однако там она еще ни разу не применялась.

Напомним, украинский продюсер, сбежавший в Москву, похвастался российским паспортом.