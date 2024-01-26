В мире

В США впервые провели смертную казнь методом удушения азотом

В американском штате Алабама мужчину, осужденного за убийство, впервые казнили с помощью удушения чистым азотом.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 9 часов agoОбновлено: 26 января, 2024
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Этот метод считается более простой альтернативой смертельным инъекциям.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Кеннет Юджин Смит, которого признали виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался обжаловать приговор, однако все три апелляции были отклонены.

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В 2022 году заключенного уже пытались казнить посредством смертельной инъекции, однако тогда проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора истек.

Власти штата назвали способ казни чистым азотом «самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человечеству».

Процедура проходит следующим образом:  человеку на лицо надевают маску, в которую подают газ азот, чтобы он не мог дышать кислородом (азот составляет 78% воздуха, но при вдыхании с кислородом он безвреден). В результате человек умирает от нехватки кислорода.

Эксперты ООН по правам человека и адвокаты Смита пытались предотвратить это. Они утверждали, что такой метод может привести к травмам и тяжелой смерти.

Как известно, кроме Алабамы, такая казнь разрешена еще в двух штатах США — Оклахоме и Миссисипи. Однако там она еще ни разу не применялась.

Напомним, украинский продюсер, сбежавший в Москву, похвастался российским паспортом.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 9 часов agoОбновлено: 26 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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