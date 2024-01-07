В мире

У ВООЗ закликають посилити масковий режим

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 6 января, 2024
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Про це передає Первая Лента з посиланням на повідомлення генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса в Twitter (X).

За словами Гебрейєсуса, захворювання дихальних шляхів, спричинені коронавірусом, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом останніх кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після різвдяно-новорічних свят.

Керівник ВООЗ дав рекомендації громадянам та урядам країн через ситуацію. Серед них, зокрема, йдеться про використання масок, вакцинацію та тестування.

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«Як особам: обов’язково пройдіть тестування та за потреби зверніться за допомогою, оскільки лікування COVID-19 може запобігти важким захворюванням і смерті. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу», — радять в ВООЗ.

Гебрейєсус закликає владу країн надати громадянам доступ до якісних тестів, методів лікування та вакцин. Особливо тим, хто входить до «зони ризику».

Нагадаємо, кандидат в президенти США планує вивести США з НАТО.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 6 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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