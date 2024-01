У ВООЗ закликають посилити масковий режим

Про це передає Первая Лента з посиланням на повідомлення генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса в Twitter (X).

За словами Гебрейєсуса, захворювання дихальних шляхів, спричинені коронавірусом, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом останніх кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після різвдяно-новорічних свят.

Керівник ВООЗ дав рекомендації громадянам та урядам країн через ситуацію. Серед них, зокрема, йдеться про використання масок, вакцинацію та тестування.

Respiratory illnesses from #COVID19, flu and other pathogens have been on the increase in many countries for weeks and this is expected to continue following the recent holidays.



As individuals: make sure to test and seek care when needed because COVID-19 treatments can prevent…