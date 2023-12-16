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США закликають Ізраїль перейти до нової тактики у війні з ХАМАС

Сполучені Штати Америки закликають Ізраїль змінити тактику ведення бойових дій у Секторі Газа.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 16 декабря, 2023
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Там пропонують зосередитись на точкових ударах по скупченню бойовиків ХАМАС.

Таку заяву зробив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Reuters.

За словами Саллівана, Силам оборони Ізраїлю варто перейти до іншої фази війни, яка буде орієнтована на удари по ватажкам бойовиків та на операції, що спираються на розвідку.

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В Білому домі зазначили, що досі ведуться дискусії між США та Ізраїлем з приводу термінів та умов переходу до нової тактики ведення боїв у Секторі Газа. Салліван також зауважив, що обговорював терміни переходу до нової тактики на своїх зустрічах з главою уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, військовим кабінетом та керівниками ЦАХАЛ.

Разом з тим, кілька високопосадовців у коментарі виданню повідомили, що менш напружена фаза в Секторі Газа має розпочатися протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлі. 24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом було оголошено тимчасове перемир’я для звільнення заручників. Сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а потім вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

Раніше повідомлялось, Угорщина погрожує Україні перешкоджати подальшим переговорам щодо вступу України до ЄС.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 16 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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