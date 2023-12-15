Политика

Венгрия пригрозила Украине препрятствовать дальнейшим переговорам о вступлении Украины в ЕС

Советник премьер-министра Венгрии заявил, что позиция Будапешта остается неизменной.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 15 декабря, 2023
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Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на сообщение советника главы правительства Венгрии Балажа Орбана в X (Twitter).

По словам советника Орбана, Венгрия все еще считает, что Украина не готова к переговорам, поэтому Будапешт не поддерживает решение о начале переговоров.

«Позиция Венгрии остается твердой и неизменной: мы не считаем Украину готовой к переговорам с ЕС. Соответственно, мы выступаем против начала переговоров», — написал он.

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Балаж Орбан рассказал, что после длительных переговоров Венгрия решила покинуть зала заседаний и воздержаться от голосования. Это было сделано не для того, чтобы помешать результату, а для того, чтобы избежать сотрудничества в принятии решения, которое в Будапеште рассматривают как ошибочные.

Советник премьера Венгрии отметил, что соглашение Европейского совета представляет собой принципиальное решение. После этого государства-члены также должны очертить конкретные рамки переговоров. Помимо этого, в ближайшие годы потребуется как минимум 70 единогласных решений для одобрения вступления Украины в ЕС.

Напомним, Евросовет поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 15 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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