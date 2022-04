Ленд-лиз 2022. США приняли исторический закон о военной помощи Украине

В истории это второй документ такого рода. Первый был принят в 1941 году для борьбы с гитлеровской Германией

США не жалеют усилий и ресурсов, чтобы остановить агрессию России / Фото: «Сегодня»

После путинского вторжения в Украину, планета очнулась окончательно лишь сегодня утром, 29 апреля. Конгресс США впервые с 1941 года принял закон о ленд-лизе. Этот военный закон должен помочь Украине в отражении российского нашествия.

Исторический парадокс в том, что США помогли СССР победить немецких нацистов, и теперь помогают Украине победить их духовных наследников из России.

Сайт "Сегодня" разбирается, что получит Украина и как теперь может измениться обстановка в Европе.

На Капитолии творили историю

Напомним, как развивались события. Верхняя палата Конгресса (Сенат США — Ред.) еще 6 апреля утвердила проект закона о ленд-лизе. Причем это произошло единогласно. "За" проголосовали все 100 сенаторов. 48 демократов, 50 республиканцев и 2 независимых сенатора. Это беспрецедентный случай.

Документ существенно расширяет полномочия президента Джо Байдена и возможности Вашингтона по оказанию военной помощи Украине.

После Сената документ должны были утвердить в Палате представителей, что и произошло, как сообщает пресс-служба Капитолия. "За" – 417 голосов, против ничтожного десятка против… Причем против голосовали только члены Республиканской партии, еще три конгрессмена воздержались.

"Палата представителей приняла S. 3522 – Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года 417 голосами против 10", – заявила пресс-служба Капитолия в своем Twitter.

Чтобы закон начал работать осталось дело за малым. Президент США Джо Байден должен подписать его.

Как ленд-лиз помог сокрушить Гитлера

Голосование в Конгрессе США это действительно историческое событие, которое может задать тренды на десятилетия вперед.

По сути это восстановление государственной программы помощи воюющей против нацизма стране. В 1941 году США приняли государственный Lend Lease Act, который позволил наладить поставки в СССР военной техники, топлива, продовольствия, лекарств и боеприпасов.

Практически это была безвозмездная помощь. За все поставки платило Госказначейство США, а СССР должен был вернуть уцелевшую технику после окончательной победы над Гитлером.

Советский Союз по программе ленд-лиза получил от США товаров, энергоресурсов, промышленного оборудования, продовольствия и вооружений на 11,3 миллиарда долларов. Как передает "Википедия" по курсу 2015 года это составляло бы сумму примерно в 160 миллиардов долларов. По ценам же 2022 года вполне можно говорить и о 200 миллиардах.

Чтобы обеспечить получение Сталиным столь необходимых ему ресурсов США передали Москве 596 транспортных кораблей. Поставки на фронт шли через северный порт Мурманска, Индию и Дальний Восток.

Что теперь может получить Украина

Очень плохая новость для Путина. В случае подписания акта о ленд-лизе Байденом военная помощь Украине существенно упростится. И на театре военных действий может наступить решительный перелом.

Ведь ни для кого не секрет, что Россия имеет превосходство в живой силе и технике. И даже если танки Москвы беззащитны на поле боя перед "Джавелинами", то их все-равно много и уничтожать их приходится в режиме 24/7.

То же самое и с ракетными обстрелами. Россия берет количеством своих "Калибров" и "Кинжалов", и наши силы ПВО нуждаются в серьезном усилении.

Итак, вот какую технику могут получить ВСУ после принятия закона о ленд-лизе, как передает Телеграм-канал "Сегодня".

В одобренном Конгрессом документе президенту США предоставлены дополнительные (и что очень важно расширенные полномочия) по принятию экстренных решений по оказанию военной помощи Украине.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как будет действовать новый закон.

"В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции", – заявил Андрей Ермак.

С-300 уже защищает Украину

Не успели просохнуть чернила под принятым документом о ленд-лизе, как наши военные уже предупредили агрессора.

"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили комплекс С-300 от стран-партнеров, значительно усиливший противовоздушную оборону в южном регионе.

ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом, не важно, на какой высоте летит цель – 10 метров или 27 км", – заявило наше командование.

Совпадение? Ну, конечно же оно…

По материалам: Сегодня