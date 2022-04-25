Макрон заявил о своей победе на выборах президента Франции (видео)
Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок
Эммануэль Макрон. Фото: коллаж "Сегодня"
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей победе на выборах.
Об этом сообщает BBC.
Политик подчеркнул, что на фоне войны в Украине, Франция должна стать сильной во всех областях и показать ясность своей позиции.
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В ходе выступления перед сторонниками на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни Макрон поблагодарил французов и заявил, что впереди их ждет непростой период.
"Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю", – сказал он.
Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.
Лидеры ЕС поздравили Макрона с победой
Соответствующие сообщения опубликовали президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Искренние поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу", – написал Мишель.
Кроме того, Шарль Мишель опубликовал видео, на котором видны результаты экзитполов с победой Макрона.
Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron
En cette période tourmentée, nous avons besoin dune Europe solide et dune France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.
Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght
— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022
"Уважаемый Эммануэль Макрон, поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики. Я с нетерпением жду продолжения нашего замечательного сотрудничества. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед", – сообщила Урсула фон дер Ляен.
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По материалам: Сегодня