В Литве за георгиевскую ленту, знаки Z и V придется заплатить крупный штраф

Все больше стран ведут борьбу с символами российской войны

Пока в мире ведут борьбу с новыми символами зла, в России ими украшают паски / Коллаж "Сегодня"

Новые символы России "Z" и "V", которые во всем прогрессивном мире теперь приравниваются к фашистским символам, оказались под запретом в Литве. Парламент этой страны утвердил законопроект с запретом на публичное демонстрирование георгиевской ленты, а также символов "Z" и "V", которые обозначают поддержку развязанной Россией войны в Украине.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Что известно

Закон вступит в силу после подписания его президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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В новом законе сказано, что за публичную демонстрацию запрещенных символов предусмотрен штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет составлять до 1,2 тыс. евро. В случае повторного нарушения закона это будет уже от 500 до 900 евро для физических лиц или от 800 до 1,5 тыс. евро – для юридических лиц.

Аналогичные запреты

Неделей ранее парламент Республики Молдова запретил ношение георгиевской ленты и использование знаков "Z" и "V". Там штраф составил от 9 тысяч леев (примерно 14 336 грн) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тысяч леев (приблизительно 28 673 грн).

Премьер-министр Словении Янез Янша загрузил в соцсеть эротическую карикатуру о России, где продемонстрирован процесс "зачатия" символики РФ – буквы "Z".

Напомним, буквы латинского алфавита Z и V используются армией России, чтобы отличать свою военную технику от украинской, которая часто одного вида. Из техники с такими знаками обстреливают украинские города и убивают мирных жителей. В России эти символы стали популярными, так как часть граждан этой страны поддерживает нападение на Украину.

Кстати, внятного объяснения из Москвы, почему свою войну против Украины они обозначили этими буквами латинского алфавита, так и не последовало.

По материалам: Сегодня