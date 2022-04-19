В Литве за георгиевскую ленту, знаки Z и V придется заплатить крупный штраф
Все больше стран ведут борьбу с символами российской войны
Пока в мире ведут борьбу с новыми символами зла, в России ими украшают паски / Коллаж "Сегодня"
Новые символы России "Z" и "V", которые во всем прогрессивном мире теперь приравниваются к фашистским символам, оказались под запретом в Литве. Парламент этой страны утвердил законопроект с запретом на публичное демонстрирование георгиевской ленты, а также символов "Z" и "V", которые обозначают поддержку развязанной Россией войны в Украине.
Об этом сообщает литовское издание LRT.
Что известно
Закон вступит в силу после подписания его президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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В новом законе сказано, что за публичную демонстрацию запрещенных символов предусмотрен штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет составлять до 1,2 тыс. евро. В случае повторного нарушения закона это будет уже от 500 до 900 евро для физических лиц или от 800 до 1,5 тыс. евро – для юридических лиц.
Аналогичные запреты
- Неделей ранее парламент Республики Молдова запретил ношение георгиевской ленты и использование знаков "Z" и "V". Там штраф составил от 9 тысяч леев (примерно 14 336 грн) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тысяч леев (приблизительно 28 673 грн).
- Премьер-министр Словении Янез Янша загрузил в соцсеть эротическую карикатуру о России, где продемонстрирован процесс "зачатия" символики РФ – буквы "Z".
- Напомним, буквы латинского алфавита Z и V используются армией России, чтобы отличать свою военную технику от украинской, которая часто одного вида. Из техники с такими знаками обстреливают украинские города и убивают мирных жителей. В России эти символы стали популярными, так как часть граждан этой страны поддерживает нападение на Украину.
- Кстати, внятного объяснения из Москвы, почему свою войну против Украины они обозначили этими буквами латинского алфавита, так и не последовало.
По материалам: Сегодня