Як правильно писати слово «будь ласка» чи «будь-ласка»: пояснення філологів

Одне з найуживаніших слів ввічливості в українській мові — «будь ласка» — часто стає об’єктом орфографічних помилок.

Про це повідомляє «ПЛ».

Багато хто, особливо в електронному листуванні, пише його через дефіс або навіть разом, як одне слово. Проте, згідно з чинними нормами української літературної мови, єдино правильним варіантом написання є роздільна форма — «будь ласка».

Фахівці з Інституту української мови НАН України пояснюють, що цей вислів утворений шляхом еліпсиса з повнішої конструкції «будь ласкавий», де прикметник «ласкавий» набув іменникового значення.

Саме тому злиття двох слів або дефісне поєднання суперечать правилам синтаксичного узгодження та не підтримуються академічними джерелами.

Особливої актуальності ця тема набуває в контексті ділового листування, де будь-яке відхилення від мовних стандартів може впливати на сприйняття автора як професіонала.

Тож формулювання «Будь ласка, ознайомтесь із документом до завершення робочого дня» буде не лише доречним за змістом, а й коректним з орфографічної точки зору.

Крім того, відповідно до редакції Українського правопису 2019 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, будь-які сталі ввічливі звороти типу «будь ласка», «на добраніч», «до побачення» мають писатися окремо. Порушення цього правила в офіційній документації може бути розцінене як прояв неуважності або відсутності належної мовної культури.

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