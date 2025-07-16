У Раді сталася бійка між нардепами: стало відомо, хто на кого напав (відео)

У парламенті України розгорівся черговий політичний конфлікт, який цього разу переріс у відкриту сутичку між народними депутатами Олексієм Гончаренком та Данилом Гетманцевим.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал нардепа Ярослава Железняка.

Приводом для гострої дискусії стала так звана «соєва правка» — поправка до законопроєкту №13157, що передбачала введення експортного мита на сою та ріпак у розмірі 10%. Інцидент засвідчив не лише наявність глибоких суперечностей у поглядах депутатів на аграрну політику, а й те, наскільки напруженим є процес ухвалення економічних рішень у Верховній Раді.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, сутичка виникла через спробу порушити парламентський регламент. Він зазначив, що хоча трибуну наразі не заблоковано, сама ситуація свідчить про спроби маніпулювання процедурними нормами задля просування вигідної для окремих політичних і бізнес-кіл правки.

Парламент у результаті відхилив ініціативу, однак зафіксовані спроби повторно внести її через технічні прийоми викликали обурення частини депутатського корпусу.

Авторство правки приписується заступнику голови комітету з питань економічного розвитку Дмитру Кисилевському та народному депутату Андрію Мотовиловцю.

Їхня позиція базувалась на аргументі, що запровадження експортного мита на сировину створить економічні стимули для розвитку внутрішньої переробки та збільшення експорту готової продукції. Такий підхід, на думку ініціаторів, мав би стратегічну цінність для аграрного сектору України.

Утім, подібна ідея викликала серйозну протидію з боку ключових галузевих асоціацій. Європейська бізнес-асоціація та Всеукраїнська аграрна рада виступили із різкою критикою ініціативи, вказуючи на те, що подібні обмеження суперечать зобов’язанням України перед ЄС та можуть мати катастрофічні наслідки для аграрного ВВП.

На їхню думку, нові мита штучно стримуватимуть аграрний експорт, знижуючи конкурентоздатність українських виробників на міжнародному ринку.

Тим часом суд в Україні вперше визнав «фактичний шлюб» між двома чоловіками.