НАТО усиливает восточный фланг: в страны Балтии отправят сотни военных

Существует угроза нападения России на страны Альянса

НАТО отправит в Балтию военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Дания отправит 800 своих военных в страны Балтии, чтобы усилить контингент НАТО на востоке.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Twitter.

"Не только слова, а реальные действия, которые улучшают нашу ситуацию безопасности. Спасибо, Дания!" – написал президент.

#NATO unity in action: PM Mette Frederiksen @Statsmin announced that Denmark would send additional 800 troops to the Baltics.

Not just words but real decisions that increase our security. Tak, Danmark!

It was my pleasure to welcome PM Frederiksen in Lithuania today.pic.twitter.com/1OiQZLMMbH

— Gitanas Nausda (@GitanasNauseda) March 31, 2022

Химическая угроза от России

Центр противодействия дезинформации заявил, что появляется все больше подтверждений того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против Украины.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Россия в ходе войны против Украины может использовать химическое или биологическое оружие под фальшивым флагом. Там отметили, что РФ продолжает обвинять Украину в намерениях применить химическое и биологическое оружие.

Президент Украины опроверг очередной фейк оккупантов о том, что якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие. Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения. Он считает, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Путин находится в "очень сложной ситуации".

По материалам: Сегодня