Союзник Путина по ОДКБ отказался признать «ЛДНР»

Казахстан не собирается отправлять силы ОДКБ в «ЛНР» и «ДНР»

Казахстан не собирается признавать "ЛДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Казахстан не собирается признавать независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди, пишет Радио Свобода.

Тлеуберди отметил, что сейчас прорабатывается позиция Казахстана в связи с вчерашним заявлением президента России Владимира Путина и она будет принята в ближайшие часы на заседании Совета безопасности.

"Должен заверить: вопрос о признании Казахстаном независимости "ЛНР" и "ДНР" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов и уставов ООН", – заявил Тлеуберди.

Также он назвал невозможным отправку военнослужащих сил ОДКБ в "ЛДНР".

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"Нет, это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Они могут применятся только на пространстве ОДКБ", – сказал он.

Говоря о направлении военных, он отметил, что для этого необходима резолюция и соответствующий мандат Совета Безопасности ООН, а так как у ООН есть свои миротворческие силы и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит.

Говоря об эвакуации своих дипломатов, он отметил, что в случае ухудшения ситуации в Украине у них есть план эвакуации, но пока об этом речь не идет.

Признание Россией "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

В связи с этим ЕС 22 февраля примет первые санкции против России. По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, это будет еще не весь ответ на признание "ЛНР" и "ДНР".

Ситуация в Казахстане

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо.

Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.

5 января Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.

Владимир Путин вывел миротворческий контингент ОДКБ после выполнения своих задач.

По материалам: Сегодня