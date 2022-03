В ООН заявили о более 1,5 млн беженцев из Украины

Филиппо Гранди назвал это самым быстрорастущим кризисом беженцев в Европе

На границе очередь из желающих эвакуироваться / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Более 1,5 миллиона беженцев из Украины перебрались в соседние страны за последние 10 дней.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Кризис беженцев

"Это самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", – заявил он.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Напомним, иностранцы забронировали жилье у украинцев почти на два миллиона долларов через сервис Airbnb для того, чтобы поддержать граждан.

Поселяться в снятом жилье никто не будет, но вот деньги останутся у нуждающихся в этом хозяев.

Также "Укрзализныця" не только вывозит украинцев из "горячих" точек, но и пытается эвакуировать за границу. 6 марта компания опубликовала новый график движения поездов.

