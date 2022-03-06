В ООН заявили о более 1,5 млн беженцев из Украины
Филиппо Гранди назвал это самым быстрорастущим кризисом беженцев в Европе
На границе очередь из желающих эвакуироваться / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Более 1,5 миллиона беженцев из Украины перебрались в соседние страны за последние 10 дней.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Кризис беженцев
"Это самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", – заявил он.
More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022
Далее по теме
Россия собралась напасть на Молдову – Гончаренко
Вчера, 17:03
Миру на смех. Встреча Путина со стюардессами и пилотами оказалась плохим «фотошопом»
Вчера, 21:43
Почему российские олигархи ничего не могут сделать с Путиным? Ответ оппозиционера Михаила Ходорковского
Сегодня, 03:21
Напомним, иностранцы забронировали жилье у украинцев почти на два миллиона долларов через сервис Airbnb для того, чтобы поддержать граждан.
Поселяться в снятом жилье никто не будет, но вот деньги останутся у нуждающихся в этом хозяев.
Также "Укрзализныця" не только вывозит украинцев из "горячих" точек, но и пытается эвакуировать за границу. 6 марта компания опубликовала новый график движения поездов.
Читайте также:
- Как легко найти жилье беженцам в Европе – 6 сайтов
- Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины в условиях войны – разъяснение пограничников
- В Молдове критические проблемы на фоне войны в Украине – Попеску
По материалам: Сегодня