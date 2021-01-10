Алиев и Пашинян приедут к Путину на разговор
Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
11 января премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приедут в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
"В Москве состоятся трехсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", – говорится в сообщении.
В ходе переговоров российского президента, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна планируется рассмотреть ход урегулирования в Карабахе. Также будет поднят вопрос об оказании помощи жителям Карабаха.
“Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном”, — говорится в сообщении.
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Ранее Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лицАрмении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.
Напомним, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе в ходе своих новогодних обращений.
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