Метамфетамин вместо чая: в Малайзии изъяли крупнейшую в истории партию наркотика
В прогулочной лодке обнаружили две тонны наркотических кристаллов на 26 млн долларов
Морское агентство Малайзии (MMEA) изъяло более двух тонн кристаллического метамфетамина на сумму 26,2 миллиона долларов с лодки у западного побережья страны, что является крупнейшей конфискованной партией этого наркотика за историю существования ведомства.
Об этом сообщил генеральный директор MMEA Мохамад Зубил Мат Сом, передает Reuters.
В прогулочной лодке обнаружили 130 мешков, содержащих 2118 кг метамфетамина, замаскированного под пакеты китайского чая.
Патруль Управления по охране мореплавания Малайзии обнаружил подозрительную прогулочную лодку, которая плыла у острова Пенанг, и после того как 26-летний малазийский мужчина, находящийся в ней, отказался остановиться, последовала погоня.
Мужчина попытался сбежать, прыгнув в воду, но был схвачен и арестован.
Малайзийские власти считают, что перехваченный груз – часть незаконной торговли наркотиками, оценивающейся в несколько миллиардов долларов, которая охватывает Австралию, Юго-Восточную Азию и Китай.
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В MMEA уточнили, что происхождение наркотиков все еще выясняется, но упаковка изъятого "чая" похожа на ту, что была обнаружена в предыдущих партиях, предположительно прибывших из Мьянмы.
Кристаллический метамфетамин – это синтетический наркотик, вызывающий сильное привыкание, также известный как спид, шабу и яба.
Напомним, бельгийские правоохранители перехватили в одном из портов 11,5 тонны кокаина примерной стоимостью 900 млн евро.
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