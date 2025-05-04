Чому більшість людей пишуть правою рукою, а не лівою: цікавий факт

Статистика свідчить, що приблизно 90% людства використовує праву руку як домінантну для письма та щоденних дій.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це явище досліджується не одне десятиліття, і науковці з Університету Оксфорда, Гарварду та Київського національного університету Шевченка дійшли висновку, що відповідальна за це асиметрія мозкових півкуль.

Ліва півкуля, яка контролює праву сторону тіла, є домінантною у більшості людей саме для мовлення, логіки й моторики.

Під час ембріонального розвитку вже на 8-му тижні формуються нервові зв’язки, які визначають переважну сторону активності. Дослідження за допомогою МРТ підтверджують більшу щільність зв’язків між моторною корою лівої півкулі та м’язами правої руки.

Цікаво, що ліворукість передається генетично, однак соціальні та культурні чинники теж відіграють роль. У XX столітті дітей із природною ліворукістю часто «переучували», що могло викликати психологічні наслідки, зокрема — стрес та когнітивні порушення. Сучасна педагогіка визнає ліворукість як норму.

За результатами спостережень нейропсихологів, ліворукі особи частіше мають нестандартне мислення, схильність до мистецтва та інновацій. Натомість правші показують кращі результати у завданнях, пов’язаних з плануванням та математичною логікою. Це пояснюється різною нейронною організацією півкуль.

Більше того, корисним буде дізнатися про те, як розвивати у собі самодисципліну.