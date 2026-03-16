Які продукти можуть сповільнювати процес старіння: наукові дослідження

Карина Шевченко Send an email 1 день ago
Старість
Старість

Сучасна наука дедалі активніше досліджує зв’язок між харчуванням і процесами старіння організму.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також результати багаторічних досліджень у галузі нутриціології підтверджують: раціон безпосередньо впливає на швидкість клітинного старіння, запальні процеси та тривалість активного життя.

Науковці пояснюють, що ключову роль відіграють антиоксиданти — речовини, які знижують вплив оксидативного стресу. Саме він вважається одним із головних біологічних механізмів старіння.

Дослідження Гарвардської школи громадського здоров’я показують, що регулярне споживання продуктів із високим вмістом поліфенолів і омега-3 жирних кислот пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і когнітивного зниження.

Особливу увагу приділяють середземноморській моделі харчування, яку багато медичних організацій визнають однією з найбільш збалансованих.

Вона включає овочі, фрукти, рибу, оливкову олію та горіхи — продукти, що підтримують метаболічне здоров’я. Клінічні спостереження демонструють, що такий раціон може сприяти зменшенню запалення та стабілізації рівня глюкози.

Дослідники також наголошують на важливості балансу, адже жоден окремий продукт не здатен зупинити старіння. Вирішальне значення має системний підхід: регулярність харчування, достатня гідратація, фізична активність і сон. Саме комбінація факторів формує біологічний вік людини.

Зростання інтересу до теми довголіття пов’язане зі старінням населення у світі та розвитком превентивної медицини. Науковий консенсус поступово зміщується від лікування хвороб до підтримки здоров’я протягом усього життя, де харчування стає ключовим інструментом профілактики.

Карина Шевченко Send an email 1 день ago
