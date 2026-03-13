Коли вперше люди почали користуватися батарейками: унікальна історія винаходу

Історія батарейок починається значно раніше, ніж поява сучасної електроніки. Перші спроби накопичення електричної енергії датуються кінцем XVIII століття, коли італійський фізик Алессандро Вольта створив пристрій, відомий як вольтів стовп.

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме цей винахід вважається першою у світі електричною батареєю, здатною забезпечувати стабільний струм.

Вольта використав чергування металевих пластин із міді та цинку, розділених матеріалом, змоченим у соляному розчині. Така конструкція дозволила отримати безперервний електричний потік, що стало революцією для науки того часу.

Відкриття сприяло стрімкому розвитку електрохімії та подальшим експериментам у галузі електрики.

У XIX столітті батареї почали застосовуватися у телеграфії, що стало одним із перших масових використань електричної енергії. Саме розвиток телекомунікацій змусив інженерів шукати більш надійні та довговічні джерела живлення. Поступово з’явилися сухі елементи, які стали прототипами сучасних батарейок.

У XX столітті мініатюризація електроніки перетворила батарейки на повсякденний елемент життя. Поява портативних радіоприймачів, годинників і пізніше мобільних пристроїв зробила автономні джерела живлення критично важливими для технологічного прогресу. Сучасні літій-іонні акумулятори є прямими нащадками ідей, закладених ще у дослідах Вольти.

Історики науки наголошують, що розвиток батарейок став одним із ключових чинників індустріалізації та цифрової епохи. Без можливості зберігати електроенергію розвиток портативних технологій був би практично неможливим, а сучасний світ виглядав би зовсім інакше.

Вчені ще й розповіли про те, що буде, якщо довго дивитись на себе в дзеркало у темряві.