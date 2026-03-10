Що буде, якщо довго дивитись на себе в дзеркало у темряві: науковий експеримент

Наукові дослідження доводять, що тривале споглядання власного відображення у дзеркалі в умовах слабкого освітлення може спричинити незвичайні психологічні ефекти.

Про це повідомляє «ПЛ».

Цей феномен став предметом експерименту, який проводили дослідники з Університет Урбіно в Італії. У рамках дослідження добровольці протягом кількох хвилин дивилися на своє відображення у затемненому приміщенні.

Результати експерименту показали, що вже через кілька хвилин учасники починали помічати зміну рис обличчя або навіть появу незвичних образів. Деякі добровольці повідомляли про відчуття, ніби їхнє відображення перетворюється на іншу людину або набуває дивних рис.

Науковці пояснюють цей ефект особливостями роботи мозку, який у темряві починає доповнювати відсутню інформацію.

Фахівці пов’язують цей феномен із так званим ефектом сенсорної адаптації. Коли мозок тривалий час отримує майже однаковий візуальний сигнал, він поступово «відключає» частину інформації. У результаті виникають оптичні ілюзії або зміни у сприйнятті об’єкта. Саме тому відображення у дзеркалі може здаватися спотвореним або навіть лякати людину.

Дослідники підкреслюють, що цей ефект не має містичного характеру. Він є результатом природних процесів у роботі нервової системи. Подібні явища можуть виникати і в інших умовах, коли людина довго дивиться на нерухомий об’єкт при слабкому освітленні.

Експерти у сфері когнітивної психології зазначають, що експеримент із дзеркалом допомагає краще зрозуміти механізми сприйняття. Він демонструє, наскільки мозок активно інтерпретує інформацію, яку отримує від органів чуття.

Саме ця здатність дозволяє людині швидко орієнтуватися у складному середовищі, але водночас може призводити до появи ілюзій у нестандартних умовах.

