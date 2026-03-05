Як різні жанри музики впливають на психічний стан людини: науковці про незвичайний ефект мелодії

Вплив музики на психічний стан людини давно привертає увагу науковців, однак сучасні дослідження нейробіології дозволяють точніше зрозуміти, як саме різні жанри змінюють емоційний фон і когнітивні процеси.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені підтверджують, що музика активує одразу кілька зон мозку, включаючи центри пам’яті, емоцій та мотивації.

Згідно з результатами досліджень європейських та американських університетів, класична музика сприяє зниженню рівня стресу та стабілізації серцевого ритму, що пов’язано з її передбачуваною структурою та гармонійною ритмікою.

Джаз і інструментальні імпровізації стимулюють творче мислення, оскільки мозок змушений адаптуватися до складних музичних переходів. Енергійні жанри, зокрема рок або електронна музика, можуть підвищувати рівень дофаміну, що впливає на мотивацію та відчуття енергії.

Психологи наголошують, що реакція на музику має індивідуальний характер і залежить від життєвого досвіду, культурного середовища та особистих асоціацій.

Одна й та сама мелодія може викликати різні емоції у різних людей, оскільки мозок пов’язує звук із попередніми спогадами. Саме тому музика активно використовується у психотерапії та реабілітаційних програмах.

Останні дослідження також демонструють, що регулярне прослуховування музики здатне впливати на концентрацію уваги та продуктивність праці. Компанії дедалі частіше використовують музичний супровід у робочому середовищі для покращення психологічного клімату та зниження рівня емоційного виснаження співробітників.

