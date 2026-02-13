Графік відключення світла у Київській області на 13 лютого: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація у Київській області на лютий 2026 року залишається напруженою та потребує гнучкого управління з боку операторів системи розподілу.

Про це повідомляє «ПЛ».

У зв’язку з дефіцитом генерації та необхідністю балансування навантаження, у регіоні продовжують застосовувати погодинні графіки відключень електроенергії. Саме така модель дозволяє уникати аварійних знеструмлень і підтримувати стабільну роботу енергосистеми в умовах підвищеного споживання.

Станом на 13 лютого офіційні графіки зазвичай формуються напередодні або в день застосування, що пов’язано з оперативною оцінкою балансу між виробництвом та споживанням електроенергії.

У попередні періоди мешканці Київщини отримували електроенергію за чергами, коли світло подавалося кілька годин на добу з перервами, тривалість яких залежала від загального навантаження на мережу. Такий підхід залишається базовим і на лютий.

Енергетики наголошують, що фактична кількість годин зі світлом може змінюватися протягом доби, зокрема у разі зростання споживання або технічних обмежень. Тому споживачам рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення операторів електромереж та використовувати цифрові сервіси для відстеження актуального стану живлення.

За оцінками профільних структур, 13 лютого Київська область працюватиме у режимі контрольованих обмежень без масових аварійних відключень, однак стабільність подачі електроенергії безпосередньо залежатиме від загальної ситуації в енергосистемі країни.

