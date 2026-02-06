Технологии

Графік відключення світла у Миколаївській області на 6 лютого: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація в Миколаївській області на початку лютого залишається контрольованою, однак потребує застосування погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє «ПЛ».

На 6 лютого регіональні оператори оприлюднили орієнтовний графік обмежень, який формується відповідно до вказівок національного диспетчерського центру та реального навантаження на мережі.

Причиною збереження графіків відключень є необхідність балансування енергосистеми в умовах сезонного зростання споживання та обмежених генеруючих потужностей.

У Миколаївській області відключення застосовуються почергово для різних груп споживачів, що дозволяє уникати аварійних ситуацій і підтримувати стабільність роботи мережі. Фактична тривалість періодів без електроенергії може змінюватися залежно від оперативної обстановки, погодних умов і рівня споживання у пікові години.

Енергетики наголошують, що оприлюднений графік має інформаційний характер і може коригуватися протягом доби. У разі покращення балансу в енергосистемі частина обмежень може бути скорочена або скасована.

Водночас у періоди підвищеного навантаження можливі додаткові обмеження, про які повідомляють у максимально стислі терміни. Споживачам радять орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації та планувати використання електроприладів з урахуванням можливих відключень.

До того ж був опублікований графік відключення світла у Харківській області на 5 лютого.

