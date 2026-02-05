Технологии

Графік відключення світла у Харківській області на 5 лютого: скільки буде електроенергії

Карина Шевченко Send an email 2 години ago
0 0
Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги
Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

У Харківській області на 5 лютого продовжують застосовувати механізм погодинних відключень електроенергії, який використовується в умовах обмежених можливостей енергосистеми.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такі заходи впроваджуються відповідно до рішень НЕК «Укренерго» та реалізуються через регіонального оператора системи розподілу — АТ «Харківобленерго». Основною метою графіків є збереження стабільної роботи мережі, недопущення аварійних ситуацій та рівномірний розподіл навантаження між споживачами.

Станом на дату публікації інформація щодо конкретних часових проміжків постачання електроенергії може змінюватися залежно від балансу виробництва і споживання. У зв’язку з цим енергетики заздалегідь попереджають, що навіть затверджені графіки можуть коригуватися протягом доби.

Причинами для таких змін є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, різкі коливання споживання, а також обмежені можливості генерації.

Жителям Харківської області рекомендується орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації — сайт обленерго, перевірені онлайн-сервіси та повідомлення у верифікованих каналах.

Саме там публікуються актуальні дані щодо черг, підчерг та можливих змін у режимі електропостачання. Фахівці наголошують, що дисципліноване споживання електроенергії у години пікових навантажень залишається важливим фактором стабільності всієї енергосистеми регіону.

Також досі актуальним може бути графік відключення світла у Чернігівській області на 4 лютого.

теги
Карина Шевченко Send an email 2 години ago
0 0

Материалы по теме

Вимкнення світла

Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 26 січня: скільки буде електроенергії

1 тиждень ago
Море

Що може бути на дні Чорного моря: унікальні факти з історії

2 тижні ago
Світло

Графік відключення світла у Черкаській області на 23 січня: скільки буде електроенергії

2 тижні ago

DJI Matrice 4T: чому цей дрон став критично важливим для складних задач спостереження

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button