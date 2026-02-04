Технологии

Графік відключення світла у Чернігівській області на 4 лютого: скільки буде електроенергії

Світло
Світло

Станом на початок лютого енергетична система України продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження та ризиків, пов’язаних із пошкодженням інфраструктури.

Про це повідомляє «ПЛ».

У зв’язку з цим оператори системи розподілу регулярно оновлюють графіки можливих відключень електроенергії, зокрема й у Чернігівській області.

Згідно з офіційними повідомленнями обласного енергопостачальника та даними, оприлюдненими на ресурсах НЕК «Укренерго», на 4 лютого в регіоні передбачено застосування погодинних графіків у разі зростання дефіциту потужності.

При цьому енергетики наголошують, що фактична тривалість відключень безпосередньо залежатиме від загального балансу виробництва та споживання електроенергії протягом доби.

Пріоритет у забезпеченні електроенергією традиційно надається об’єктам критичної інфраструктури, медичним закладам, системам водопостачання та зв’язку.

Побутові споживачі можуть зазнавати тимчасових обмежень, про які повідомляється заздалегідь через офіційні канали — сайти обленерго, мобільні застосунки та сторінки в соціальних мережах.

Фахівці радять мешканцям області орієнтуватися виключно на перевірені джерела інформації та не поширювати неофіційні графіки. Такий підхід дозволяє зменшити соціальну напругу та підвищити рівень підготовки домогосподарств до можливих перерв у електропостачанні.

Окремо ще й був опублікований графік відключення світла у Київській області на 3 лютого.

