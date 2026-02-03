Графік відключення світла у Київській області на 3 лютого: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація у Київській області станом на 3 лютого формується з урахуванням загального балансу в об’єднаній енергосистемі України, який щоденно оцінюється профільними структурами.

Про це повідомляє «ПЛ».

За наявною офіційною інформацією, стабільність електропостачання напряму залежить від рівня споживання, погодних умов та технічного стану об’єктів генерації і мереж.

У разі виникнення дефіциту потужності або пікових навантажень оператор системи передачі може надати розпорядження щодо застосування погодинних графіків відключень, які реалізуються на рівні регіональних енергокомпаній.

Представники енергетичної галузі наголошують, що попередні прогнози не є остаточними, оскільки ситуація може змінюватися навіть протягом однієї доби. Саме тому мешканцям Київської області рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення операторів системи розподілу, які публікують актуальні дані щодо можливих обмежень.

За відсутності аварій та критичних навантажень електропостачання здійснюється у штатному режимі, однак у період зимових максимумів енергосистема працює з мінімальним резервом.

Енергетики також звертають увагу на важливість відповідального споживання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години. Раціональний підхід до використання побутових приладів дозволяє зменшити навантаження на мережі та знизити ймовірність застосування обмежувальних заходів.

Також досі актуальним може бути графік відключення світла у Дніпропетровській області на 2 лютого.